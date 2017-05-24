Владимир Бесчастных: "Ждал от Милевского значительно большего"

В гостях у "СЭ" побывали два знаменитых в прошлом футболиста красно-белых - Дмитрий Парфенов и Владимир Бесчастных, которые в минувшем сезоне вывели "Тосно" в премьер-лигу в качестве тренеров. Наставники команды сообщили, что форвард Артем Милевский не оправдал надежд, но пока остается футболистом клуба. Украинец провел в прошедшем сезоне провел 18 матчей, в которых не забил ни одного мяча.

– Еще одна интересная фигура в "Тосно" – звездный форвард Милевский. Как оцените сотрудничество с ним? Помощник он вообще команде?

Парфенов: – У нас есть нападающие, которые…

Бесчастных: – (Перебивает.) Хорош! На самом деле с ним приятно работать, очень хороший человек.

Парфенов: – У него, на всякий случай, пока контракт.

Бесчастных: – Да. Но Артем должен пересмотреть свое отношение, покопаться в себе. На одном классе, который у него, несомненно, выше, чем у остальных, не вылезешь. Даже в первом дивизионе нужно полностью отдаваться игре, правильно относиться к физической готовности, тренировкам, восстановлению. На сборах одно время сильно прибавил, мы сидели с Владимировичем и думали: он – помощник. Реальный!

До зимнего перерыва Милевский мало появлялся на поле, потому что в ФНЛ разрешены три иностранца, а у нас эти места заняты лидерами – Кашчеланом, Дугаличем и Галиулиным. Все трое, на мой взгляд, стали в первой части сезона лучшими во всем чемпионате и тянули команду вперед. Убрать с бухты-барахты кого-то одного со словами: "О, сам Милевский приехал!" было бы неправильно.

Потом у него шансы появились. Сказать, что он ими совсем не воспользовался, неверно. Но я, как нападающий, ждал от Артема большего. Значительно большего! Он прекрасный парень, приятно с ним работать и общаться, мы чуть ли не друзья. Но нет такой профессии – хороший человек.

Парфенов: – Пока вопрос по нему еще не закрыт, Милевский все еще наш футболист.

Полное интервью Дмитрия Парфенова и Владимира Бесчастных