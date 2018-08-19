Виталий Федорив: "Я уважаю российский флаг и гимн. Спорт вне политики"

Защитник "Нижнего Новгорода" Виталий Федорив заявил, что не проявлял неуважение к флагу и гимну России. Ранее сообщалось, что он не повернулся в сторону флага РФ во время исполнения гимна перед матчем Олимп-Первенства ФНЛ с "Сочи" (1:0).

- Я человек верующий и перед игрой произношу слова молитвы. Так было и вчера, - приводит слова футболиста официальный сайт клуба. - Спорт вне политики. С уважением отношусь к российскому флагу и гимну. Прошу не искать какой-то политической подоплеки в этом моменте.

Федорив является воспитанником киевского "Динамо".Также играл за "Кривбасс", "Говерлу" и донецкий "Олимпик". С 2008 по 2011 год выступал за "Амкар". Летом 2017 года подписал контракт с нижегородским "Олимпийцем", который перед началом этого сезона был переименован в "Нижний Новгород".