12:22 | Футбол — Олимп–ФНЛ

Виталий Федорив: "Я уважаю российский флаг и гимн. Спорт вне политики"


Защитник "Нижнего Новгорода" Виталий Федорив заявил, что не проявлял неуважение к флагу и гимну России. Ранее сообщалось, что он не повернулся в сторону флага РФ во время исполнения гимна перед матчем Олимп-Первенства ФНЛ с "Сочи" (1:0).

- Я человек верующий и перед игрой произношу слова молитвы. Так было и вчера, - приводит слова футболиста официальный сайт клуба. -  Спорт вне политики. С уважением отношусь к российскому флагу и гимну. Прошу не искать какой-то политической подоплеки в этом моменте.

Федорив является воспитанником киевского "Динамо".Также играл за "Кривбасс", "Говерлу" и донецкий "Олимпик". С 2008 по 2011 год выступал за "Амкар". Летом 2017 года подписал контракт с нижегородским "Олимпийцем", который перед началом этого сезона был переименован в "Нижний Новгород".

 

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http://fcnn2018.ru/nn-info/news/team/59144/

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