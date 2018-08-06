Василий Баскаков - лучший тренер ФНЛ в июле

Главный тренер "Томи" Василий Баскаков был признан лучшим тренером июля в ФНЛ, сообщает официальный сайт лиги. В трех матчах в прошлом месяце томичи одержали три победы, обыграв "Факел", "Ротор" и "Химки". При этом они не пропустили ни одного мяча и завершили июль на первом месте.

При этом в голосовании болельщиков лучшим тренером июля был признан старший тренер "Тамбова" Мурат Искаков, который в двух июльских матчах исполнял обязанности главного тренера. За него отдали голоса 42,4 процента опрошенных. Баскаков в болельщицком голосовании стал вторым, набрав 25,9 процента голосов.