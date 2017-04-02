В первом дивизионе продолжают назначать "странные" пенальти

В самом конце матча 29-го тура первенства России в первом дивизионе "Факел" – "Кубань" (2:2) странное решение принял арбитр Тимур Арсланбеков, назначивший 11-метровый удар в ворота хозяев поля. С этого пенальти краснодарцы сравняли счет.

Судья решил, что защитник "Факела" Бурнаш нарушил правила в борьбе с Байрыевым, в результате чего игрок "Кубани" упал. Видеозапись позволяет утверждать обратное – футболист воронежской команды не фолил.

– Что произошло в конце, вы видели, – сказал на послематчевой пресс-конференции главный тренер воронежцев Павел Гусев. – Судейство не оцениваю, пусть это делают те, кому положено. Я смотрел этот момент. Подача с фланга, выпрыгнул Байрыев, мяч шел на метр выше и улетел за лицевую линию. Он даже не падал. А сначала закричал. Никакого контакта, ни задержки – ничего там не было. Абсолютно. Когда рефери свистнул, я подумал, что Байрыеву дадут карточку за симуляцию. Опускаются ли руки после такого? У меня никогда ничего не опускается. Да, ребята морально убиты: третья добавленная минута – и все. Но нужно пережить и двигаться дальше.

Отметим, что это не первое непонятное решение арбитров в играх первого дивизиона. Вопросы вызывала работа судей в матчах "Сокол" – "Тамбов", "СКА-Хабаровск" – "Сокол", "Тосно" – "Динамо"…

По данным "СЭ", инспектор матча "Факел" – "Кубань" Валерий Матюнин оценил работу Арсланбекова хорошей оценкой. Велика вероятность, что 8 апреля этот арбитр будет обслуживать игру 22-го тура чемпионата России "Зенит" – "Анжи". (Александр БОБРОВ)