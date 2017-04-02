14:10 | ФУТБОЛ — ФНЛ

В первом дивизионе продолжают назначать "странные" пенальти

Момент с назначением пенальти в ворота "Факела". Момент с назначением пенальти в ворота "Факела". Момент с назначением пенальти в ворота "Факела". Главный тренер "Факела" Павел ГУСЕВ (справа) и главный арбитр матча Тимур АРСЛАНБЕКОВ. Главный тренер "Факела" Павел ГУСЕВ (справа) и главный арбитр матча Тимур АРСЛАНБЕКОВ.
Момент с назначением пенальти в ворота "Факела".
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В самом конце матча 29-го тура первенства России в первом дивизионе "Факел""Кубань" (2:2) странное решение принял арбитр Тимур Арсланбеков, назначивший 11-метровый удар в ворота хозяев поля. С этого пенальти краснодарцы сравняли счет.

Судья решил, что защитник "Факела" Бурнаш нарушил правила в борьбе с Байрыевым, в результате чего игрок "Кубани" упал. Видеозапись позволяет утверждать обратное – футболист воронежской команды не фолил.

– Что произошло в конце, вы видели, – сказал на послематчевой пресс-конференции главный тренер воронежцев Павел Гусев. – Судейство не оцениваю, пусть это делают те, кому положено. Я смотрел этот момент. Подача с фланга, выпрыгнул Байрыев, мяч шел на метр выше и улетел за лицевую линию. Он даже не падал. А сначала закричал. Никакого контакта, ни задержки – ничего там не было. Абсолютно. Когда рефери свистнул, я подумал, что Байрыеву дадут карточку за симуляцию. Опускаются ли руки после такого? У меня никогда ничего не опускается. Да, ребята морально убиты: третья добавленная минута – и все. Но нужно пережить и двигаться дальше.

Отметим, что это не первое непонятное решение арбитров в играх первого дивизиона. Вопросы вызывала работа судей в матчах "Сокол""Тамбов", "СКА-Хабаровск""Сокол", "Тосно""Динамо"

По данным "СЭ", инспектор матча "Факел" – "Кубань" Валерий Матюнин оценил работу Арсланбекова хорошей оценкой. Велика вероятность, что 8 апреля этот арбитр будет обслуживать игру 22-го тура чемпионата России "Зенит""Анжи". (Александр БОБРОВ)

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КОММЕНТАРИИ (7)
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knyaz boltconskiy

У меня никогда ничего не опускается.__________________А вот это хорошо...

15:25

tagov

Вообще то очевидно судья среагировал на движение локтем защитника. Видно что локтем прилетело в башку напу. Хоть запись офигенного качества, но это движение настолько амплитудное что сомнений ноль.

15:12

Vedi

Будем подымать Кубань .

14:57

Непорочный как ТИ

адекватные зенитовцы признают что НОЛЬ пенальти у Спартака это ненормально. неадекватных давно пора лечить электричеством

14:56

Непорочный как ТИ

а в премьере продолжают странно не назначать. хех

14:54

onlywhitespartak

А в рфпл разве лучше судят ? Посмотрите матчи с бомжами их тянут за уши , а они еще жалуются , что недостаточно

14:51

redgy

А за это нужно наказывать. Так называемых "душок" футбола.

14:49

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