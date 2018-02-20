В финале Кубка ФНЛ-2018 сыграют "Урал" и "Луч-Энергия"

"Урал" победил "Шинник" в полуфинале Кубка ФНЛ. В решающем матче клуб из Екатеринбурга встретится с "Лучом-Энергией". "Шинник" сыграет с "Ригой" в матче за третье место.

"Урал" - единственный клуб, выигрывавший Кубок ФНЛ больше одного раза. Екатеринбуржцы побеждали в двух первых розыгрышах турнира - в 2012 и 2013 году. "Луч-Энергия" стал обладателем трофея год спустя - в 2013-м.

"Спартак-2" победил "Ротор-Волгоград" в серии пенальти и проведет матч за пятое место с "Крыльями Советов". Волгоградцы разыграют 7-8 места с "Тамбовом".

"Тюмень" благодаря победе над "Локомотивом-Казанкой" поборется за 9-е место с "Чертаново". Железнодорожники в игре за 11-е место встретятся с "Факелом".

Наконец "Арарат" сыграет с "Мордовией" в матче за 13-е место, а "Чайка" и "Краснодар-2" определят предпоследнюю и последнюю команду турнира.

Помимо команд ФНЛ, в турнире принимают участие принимают участие клубы ПФЛ, а также один иностранный (латвийская "Рига") и один представитель РФПЛ ("Урал").

Кубок ФНЛ

1/2 финала

"Шинник" (Ярославль) - "Урал" (Екатеринбург) - 0:2 (0:1)

Голы: Евсеев, 4 (0:1). Эль-Кабир, 69 (0:2).

Удаление: Бумаль (У), 56.

За 5-8 места

"Ротор-Волгоград" (Волгоград) - "Спартак-2" (Москва) - 1:1 (1:0). Пенальти - 8:9

Голы: Коротаев, 36 (1:0). Давыдов, 59 (1:1).

За 9-12 места

"Локомотив-Казанка" (Москва) - "Тюмень" - 0:1 (0:0)

Гол: Ставпец, 62.

За 13-16 места

"Краснодар-2" (Краснодар) - "Арарат" (Москва) - 0:2 (0:1)

Голы: Кацалапов, 37 (0:1). Хурцидзе, 52 - с пенальти (0:2).