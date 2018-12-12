Тренеры "Чертаново" пройдут стажировку в "Фиорентине"

Тренерский штаб клуба "Олимп-ФНЛ "Чертаново" отправился в Италию для прохождения стажировки в "Фиорентине", сообщает официальный сайт лиги.

Сообщается, что на стажировку отправятся главный тренер Игорь Осинькин, его ассистент Михаил Семерня, тренер вратарей Владимир Малышев и тренер по физподготовке и акробатике Кирилл Жинкин.

Приветственную экскурсию для чертановской делегации провел легендарный полузащитник флорентийского клуба и сборной Италии, чемпион мира-1982 Джанкарло Антоньони. Россияне проведут весь полноценный недельный тренировочный цикл с командой Стефано Пиоли, а также посетят матч против "Эмполи" на стадионе "Артемио Франки" в воскресенье 16 декабря.

Сотрудничество между клубами официально началось в сентябре 2018 года, когда во Флоренции побывала школьная команда 2004 года рождения.

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