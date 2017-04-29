"Тосно" намерен продлить контракт с Парфеновым

Генеральный директор "Тосно" Вячеслав Матюшенко отметил, что руководство клуба намерено продлить контракт с главным тренером команды Дмитрием Парфеновым. По его словам, работой специалиста довольны и никто не хочет изменений, несмотря на вероятный выход в премьер-лигу. В последних четырех турах "Тосно" необходимо набрать одно очко, чтобы выйти в РФПЛ.

- Контракт Парфенова рассчитан до конца сезона, он пока не продлен, - приводит ТАСС слова Парфенова. - Мы надеемся, что продолжим работу с этим тренером. У нас прекрасный коллектив, мы ладим и понимаем друг друга с полуслова. Уверен, что ни он, ни мы не захотим никаких перемен.