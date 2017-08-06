Томас Рукас: "Матч против "Спартака" получится интересным"

Защитник "Зенита" Томас Рукас после матча 6-го тура чемпионата ФНЛ против "Тамбова" (0:1) отметил, что результат несправедлив, так как у соперника был один момент, который и привел к пропущенному голу. Отметим, что футболист впервые вышел в стартовом составе "Зенита"-2.

- Хорошо, что наконец-то удалось сыграть 90 минут. С другой стороны, результат нас, конечно же, не устроил, потому что у "Тамбова", по существу, был один голевой момент. И именно он привел к пропущенному нами мячу. Обидно проигрывать такие матчи. Вдвойне обидно, что это произошло дома, при наших болельщиках. После гола команда не опустила рук. Ребята старались, бились до финального свистка. Думаю, было видно со стороны, что каждый наш футболист оставил на поле все силы. Однако турнир в ФНЛ только начался. Будем работать, делать выводы. Время исправить ситуацию еще есть.

- Агрессия соперников дополнительно не заводила?

- Нет. Но и мы старались не давать слабину, отвечали так же жестко. Особенно это было важно на своей половине поля. Теперь нам предстоит очень важная игра со "Спартаком"-2. Поработаем над ошибками и поедем в Москву с настроем на победу.

- Матчи предстоящего соперника в этом сезоне видели?

- Целиком посмотреть ни один их матч не удалось, но видел обзоры игр, которые заканчивались с различным итогом. Даже в выигранных матчах спартаковцы допускали ошибки в обороне, потому что команда у них также очень молодая. К тому же и у них, и у нас в составе есть немало индивидуально сильных футболистов. Так что наверняка игра в Москве получится интересной.