Стоимость стадиона "Динамо" не превысит 12 миллиардов рублей

Старший вице-президент банка ВТБ, руководитель проекта "ВТБ Арена парк", который включает в себя стадион "Динамо", Андрей Перегудов подчеркнул, что стоимость арены - 12 миллиардов рублей. Он уверен, что данный проект должен окупиться.

- Отдельную цену одного футбольного стадиона в нашем случае очень трудно выделить, хотя я понимаю, что есть желание сравнить нас с другими аренами, - приводит ТАСС слова Перегудова. - Но когда называются суммы на строительство какого-то стадиона, возникают вопросы: они с НДС или без, они учитывают сети или не учитывают, учитывают покупку земельного участка или нет?

Наш стадион, арена, торговая зона под ними и подземная парковка вместе будут стоить порядка 27 миллиардов рублей. Если пытаться выделить из всех капитальных затрат именно строительство футбольного стадиона - то цифра получается до 12 миллиардов рублей.

По его словам, весь проект "ВТБ Арена парк" стоит 1,5 миллиарда долларов.

- Считаю, что эта сумма справедливая, - сказал Перегудов. - Банк ВТБ утвердил финансовую модель и регулярно делает усовершенствование. Проект, безусловно, должен окупиться.