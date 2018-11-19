Спортивный директор "Тамбова" – о трех поражениях подряд: "Кризиса нет. В первенстве набрали столько очков, сколько запланировали"

Спортивный директор "Тамбова" Павел Худяков в интервью "СЭ" рассказал о причинах спада команды в чемпионате Олимп-ФНЛ. Вчерашнее поражение от "Нижнего Новгорода" (0:1) стало для команды третьим подряд.

После 23 туров "Тамбов" с 44 очками занимает второе место в Олимп-ФНЛ с отставанием от лидирующей "Томи" в два очка.

– Три неудачи с общим счетом 0:4 – что происходит с командой? – вопрос Худякову.

– Очень сложный график: 23 матча в первенстве и еще два в Кубке. Плюс у нас выдался непростой период с августа по сентябрь, когда из-за травм выбыло очень много футболистов основного состава. Действовали обоймой в 11-12 человек, брали ребят из молодежки. Думаю, сейчас люди наелись футболом. Понятно, что у всех равные условия, но нам, повторяю, помешали повреждения. Поэтому ребята немножко просели сейчас. Но ничего страшного в этом нет. Сейчас нужно собраться, хорошо провести встречу со "СКА-Хабаровск" и спокойно уходить на отдых. Потом следует усилиться немного зимой и на вторую часть сезона настраиваться.

– Доверие у тренерскому штабу остается?

– Конечно, у нас все хорошо. Мы запланировали перед сезоном набрать определенное количество очков после первой части первенства. Мы их взяли. Так что план выполнили, идем по графику. Ни к кому претензий нет. Но это футбол – нельзя всех пройти без поражений, весь сезон отыграть на одном дыхании. У нас нет кризиса. Мы идем на втором месте с отрывом в 5 очков от третьего. Так что все в порядке. (Игорь Новиков)