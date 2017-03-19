17:53 | ФУТБОЛ — ФНЛ

"Спартак-2" в меньшинстве вырвал ничью в матче с "Динамо" на "Открытие Арене"

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"Спартак-2" и "Динамо" сыграли вничью в матче 27-го тура первенства России. Счет на 53-й минуте встречи открыл Александр Сапета. На 84-й минуте красно-белые остались в меньшинстве после удаления Дениса Кутина. Уже в добавленное время ничью хозяевам принес Георгий Мелкадзе.

Отметим, что игра проходила на "Открытие Арене", на нее пришло более 10 тысяч человек.

Первенство России

ФНЛ

27-й тур

"Спартак-2" (Москва) – "Динамо" (Москва) – 1:1 (0:0)

Голы: Сапета, 53 (0:1). Мелкадзе, 90+1 (1:1).

"Спартак-2": Песьяков, Кутин, Хомуха, Макеев, Шанбиев (Сокол, 90+1), Давыдов, Пантелеев (Нимели, 68), Тимофеев, Леонтьев, Самбу (Федчук, 61), Мелкадзе.

"Динамо": Шунин, Козлов, Хольмен, Белоруков, Морозов, Катрич (Маркелов, 80), Сапета (Соснин, 56), Зотов, Панченко, Темников, Луценко (Бечирай, 64).

Предупреждения: Кутин, 27. Темников, 67. Мелкадзе, 85. Бечирай, 89. Давыдов, 90+4. Морозов, 90+4.

Удаление: Кутин, 84.

Судья: Сухой (Люберцы).

19 марта. Москва. Стадион "Открытие Арена".

Трансляция матча "Спартак-2" – "Динамо"

"Балтика" (Калининград) - "Луч-Энергия" (Владивосток) - 0:0

"Балтика": Фролов, Тимошин, Каленкович, Скопинцев, Концедалов, Ярошенко (Соломатин, 61), Кухарчук (Почивалин, 86), Цимбал, Суханов, Сирима, Сердюк (Подбельцев, 79).

"Луч-Энергия": Гаврилов, Попов, Коломыц, Насадюк, Грицаенко, Машнев, Килин, Гриднев, Пономаренко, Гордиенко (Носов, 72), Столбовой (Джигкаев, 90+1).

Предупреждения: Грицаенко, 39. Пономаренко, 50. Подбельцев, 80.

Судья: Кукуляк (Калуга).

19 марта. Калининград. Стадион "Балтика".

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/russia/first/2016-2017/​

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Dennnis2397777

Jean4 Много ты знаешь,на Фитиль 10т всегда ходит!!!!!!!!

18:36

Jean4

Более 10 тыс. на игру ФНЛ? Далеко не каждая игра РФПЛ столько собирает.

18:25

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