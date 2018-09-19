"Спартак-2" разгромил "Краснодар-2", Пантелеев опять забил со штрафного

"Спартак-2" разгромил "Краснодар-2" в матче 12-го тура ОЛИМП-ФНЛ (3:0). В составе красно-белых отличились нападающие Сильванус Нимели и Александр Руденко, а также полузащитник Владислав Пантелеев.
В другом матче 12-го тура "Армавир" разгромил "Факел" (4:1). Дубль в составе хозяев поля оформил нападающий Семен Синявский.
Олимп - ФНЛ
12-й тур
"Краснодар-2" (Краснодар) - "Спартак-2" (Москва) - 0:3 (0:3)
Голы: Нимели, 13 (0:1). Руденко, 25 (0:2). Пантелеев, 40 (0:3).
Нереализованный пенальти: Сулейманов, 73 (вратарь)
"Краснодар-2" (Краснодар): Сафонов, Марков (Бочко, 46), Татаев, Голубев, Страндберг (Таранов, 46), Ивашин, Мацукатов (Халназаров, 75), Окриашвили (Черников, 46), Григорян, Сулейманов, Онугха.
"Спартак-2" (Москва): Терешкин, Маслов, Воропаев, Миронов, Гапонов, Бакаев (Тиуб, 59), Полубояринов (Лихачев, 82), Пантелеев, Нимели (Тюнин, 76), Мелкадзе, Руденко (Рудковский, 66).
Предупреждения: Руденко, 20. Ивашин, 39. Миронов, 75.
Судья: Низовцев (Нижний Новгород).
19 сентября. Краснодар. Стадион "ЦПР ФК Краснодар".
"Армавир" - "Факел" (Воронеж) - 4:1 (3:1)
Голы: Синявский, 21 (1:0). Падерин, 24 (2:0). Безлихотнов, 38 (3:0). Лебеденко, 45+1 (3:1). Синявский, 71 (4:1).
"Армавир": Руденок, Кутин (Соловьев, 66), Мирошниченко, Концедалов (Гаджибеков, 80), Лусикян, Безлихотнов (Поляков, 78), Падерин (Каюмов, 66), Гурфов, Клопков, Романенко, Синявский.
"Факел" (Воронеж): Кортнев, Божин, Цвейба, Осипенко (Бабенков, 27), Кагермазов, Дутов (Шогенов, 67), Кузьмин, Ломакин (Макарчук, 76), Лебеденко, Молодцов, Бирюков (Орлов, 46).
Предупреждение: Соловьев, 78.
Судья: Чембулатов (Кострома).
19 сентября. Армавир. Стадион "Юность".