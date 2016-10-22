16:38 | ФУТБОЛ — ФНЛ

"Спартак-2" обыграл "СКА-Хабаровск" и прервал серию из шести матчей без побед

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"Спартак-2" в матче 18-го тура ФНЛ обыграл "СКА-Хабаровск" со счетом 2:0. Красно-белые прервали 6-матчевую безвыигрышную серию.

Первенство России

ФНЛ

18-й тур

"Спартак-2" (Москва) - "СКА-Хабаровск" (Хабаровск) - 2:0 (1:0)

Голы: Мелкадзе, 21 (1:0). Самсонов, 47 (2:0).

"Спартак-2" (Москва): Филиппов, Шанбиев, Хомуха, Пуцко, Бакаев (Пантелеев, 82), Савичев (Синодзука, 65), Леонтьев, Гулиев, Самсонов (Лихачев, 90), Мелкадзе (Руденко, 90+3), Федчук.

"СКА-Хабаровск" (Хабаровск): Довбня, Удалый, Эдиев, Микуцкис, Черевко, Дедечко (Калинский, 46), Воронкин (Казанков, 46), Кацаев, Лескано, Булия (Карасев, 36), Никифоров (Кобялко, 62).

Предупреждения: Федчук, 10. Никифоров, 55. Савичев, 59. Микуцкис, 59. Удалый, 74.

Судья: Панин (Дмитров).

22 октября. Москва. Стадион "Спартак (4-е поле)".

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/russia/first/2016-2017/

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