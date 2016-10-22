"Спартак-2" обыграл "СКА-Хабаровск" и прервал серию из шести матчей без побед

"Спартак-2" в матче 18-го тура ФНЛ обыграл "СКА-Хабаровск" со счетом 2:0. Красно-белые прервали 6-матчевую безвыигрышную серию.
Первенство России
ФНЛ
18-й тур
"Спартак-2" (Москва) - "СКА-Хабаровск" (Хабаровск) - 2:0 (1:0)
Голы: Мелкадзе, 21 (1:0). Самсонов, 47 (2:0).
"Спартак-2" (Москва): Филиппов, Шанбиев, Хомуха, Пуцко, Бакаев (Пантелеев, 82), Савичев (Синодзука, 65), Леонтьев, Гулиев, Самсонов (Лихачев, 90), Мелкадзе (Руденко, 90+3), Федчук.
"СКА-Хабаровск" (Хабаровск): Довбня, Удалый, Эдиев, Микуцкис, Черевко, Дедечко (Калинский, 46), Воронкин (Казанков, 46), Кацаев, Лескано, Булия (Карасев, 36), Никифоров (Кобялко, 62).
Предупреждения: Федчук, 10. Никифоров, 55. Савичев, 59. Микуцкис, 59. Удалый, 74.
Судья: Панин (Дмитров).
22 октября. Москва. Стадион "Спартак (4-е поле)".