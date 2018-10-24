"Спартак-2" на 90-й минуте спасся от поражения в игре с "Лучом", "Томь" возглавила таблицу

"Спартак-2" сыграл вничью с "Лучом" в матче 18-го тура Олимп-ФНЛ - 2:2. Красно-белые ушли от поражения на 90-й минуте благодаря голу либерийца Сильвануса Нимели.

В другой игре "Томь" обыграла "Шинник" (2:0) и вышла в единоличные лидеры турнирной таблицы.

Первенство России

Олимп - ФНЛ

18-й тур

"Спартак-2" (Москва) - "Луч" (Владивосток) - 2:2 (1:1)

Голы: Пантелеев, 12 (1:0). Машнев, 22 (1:1). Замалиев, 47 (1:2). Нимели, 90 (2:2).

"Спартак-2": Терешкин, Мамин, Маслов, Воропаев, Гапонов, Полубояринов, Пантелеев, Бакаев, Руденко (Тюнин, 57), Нимели, Мелкадзе.

"Луч": Котляров, Царикаев, Суслов, Болевич, Степанец, Павленко (Носов, 42), Машнев, Замалиев, Визнович (Хлебородов, 76), Голышев (Дзахов, 56), Часовских (Гордиенко, 59).

Предупреждения: Нимели, 33. Мелкадзе, 45. Болевич, 67. Полубояринов, 82. Мамин, 88.

Судья: Федоров (Петрозаводск).

24 октября. Москва. Стадион "Спартак (4-е поле)".

"Томь" (Томск) - "Шинник" (Ярославль) - 2:0 (1:0)

Голы: Зуйков, 3 - с пенальти (1:0). Клещенко, 83 (2:0).

"Томь": Шафинский, Тихий, Зуйков, Лисинков, Клещенко, Кухарчук (Кудряшов, 87), Ставпец (Сасин, 78), Казаев, Фомин (Макурин, 72), Шалаев, Кузьмичев (Тлупов, 74).

"Шинник": Яшин, Магадиев, Иванов, Цховребов, Самошников, Нарылков, Камилов (Алейников, 70), Самойлов, Гелоян (Деобальд, 73), Самодин, Булия.

Предупреждения: Иванов, 44. Фомин, 61. Алейников, 90+1.

Судья: Панин (Московская область).

24 октября. Томск. Стадион "Труд".