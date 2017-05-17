16:21 | ФУТБОЛ — ФНЛ

"Сокол" переиграл "Химки"

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"Сокол" выиграл у "Химок" в матче 27-го тура первенства ФНЛ. Автором единственного гола в конце первого тайма стал защитник Андрей Семенов

Саратовский коллектив прервал серию из трех поражений и занимает 18-е место в турнирной таблице, а подмосковный коллектив - 11-е.

Чемпионат России

ФНЛ

27-й тур 

"Сокол" (Саратов) - "Химки" (Химки) - 1:0 (1:0)

Гол: Семенов, 44. 

"Сокол": Федоров, Семенов, Ходырев, Васянович, Магадиев, Пасько, Паштов (Шпитальный, 89), Романенко (Стурки, 90+2), Мануковский, Плэтикэ, Дудолев (Перченок, 70).

"Химки": Цицилин, Малания, Шумских, Заика, Лапин, Петрусев (Алиев, 75), Казаев, Мостовой (Пичугин, 79), Гащенков, Кузьмичев, Дворников (Чатович, 55).

Предупреждение: Шумских, 48. 

Судья: Чистяков (Азов).

17 мая. Саратов. Стадион "Локомотив".

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/russia/first/2016-2017/

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