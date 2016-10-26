"Сокол" не собирается сниматься с первенства ФНЛ

Директор "Сокола" Алексей Потапов сообщил, что клуб урегулировал все финансовые проблемы на 2016 год. Он подчеркнул, что о снятии команды в данный момент речи не идет.

– Ни о каком снятии команды с розыгрыша ФНЛ и речи не идет, – приводит "Р-Спорт" слова Потапова. – До конца 2016 года все проблемы сняты. Команда тренируется в плановом режиме, в ноябре начнутся выплаты. Все нормализовалось, но только до конца года. А по 2017 году существует неясность.

Ранее стало известно, что саратовский клуб испытывает финансовые затруднения. В середине октября министр молодежной политики, спорта и туризма Саратовской области Александр Абросимов и президент ФНЛ Игорь Ефремов сообщили, что занимаются поиском решения возникших проблем.