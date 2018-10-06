"Сочи" и "Луч" сыграли вничью в матче 15-го тура ОЛИМП-ФНЛ (2:2). Клуб из Владивостока занимает 16-е место в турнирной таблице, имея в активе 16 очков. "Сочи" с 21 очком располагается на 8-й строчке.

Олимп - ФНЛ

15-й тур

"Сочи" - "Луч" (Владивосток) - 2:2 (2:2)

Голы: Суслов, 4 (0:1). Прокофьев, 5 (0:2). Бурмистров, 9 (1:2). Барсов, 44 (2:2).

"Сочи": Заболотный, Н.Калугин, Миладинович, Заика, Макеев, Песегов (Лагатор, 89), Померко, Бурмистров, Соловьев (Горбунов, 67), Саная (Обольский, 81), Барсов.

"Луч" (Владивосток): Котляров, Царикаев, Суслов, Марущак, Степанец, Машнев, Замалиев, Носов, Визнович (Д.Калугин, 72), Часовских (Хлебородов, 90), Прокофьев (Голышев, 74).

Предупреждения: Бурмистров, 79. Д.Калугин, 83.

Судья: Казарцев (Санкт-Петербург).

6 октября. Сочи. Стадион "Фишт".

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