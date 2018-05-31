16:12 | Футбол — ФНЛ

Скрипченко ушел из "Анжи"

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"Анжи" на официальном сайте объявил об уходе Вадима Скрипченко с поста главного тренера. Сегодня истек срок его соглашения с махачкалинцами. Скрипченко принял "Анжи" по ходу сезона-2017/18. Под его руководством команда заняла 14-е место в премьер-лиге, а в стыковых матчах проиграла "Енисею" (0:3, 4:3) и вылетела в ФНЛ.

Скрипченко стал первым тренером, вылетавшим из элитного российского дивизиона два года подряд. В сезоне-2016/17 он не смог удержаться в премьер-лиге с "Крыльями Советов".

Дополнительная информация

http://www.fc-anji.ru/news/ru/club_news/anji_i_skripchenko_zavershili_sotrudnichestvo310518/

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КОММЕНТАРИИ (4)
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ISTORIK1969

Вам надоело играть в РФПЛ? Пригласите Скрипченко и он ВАм поможет.

16:45

shpasic

кого в следующем году утопит?

16:45

Arkadiy1976

Талант !

16:44

Спринт

Футбольная судьба вернула Скрипченко должок за подлое покидание команды "Урал". Дальше эта (черная вдова) никому в Вышке не будет нужна.

16:41

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