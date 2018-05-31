Скрипченко ушел из "Анжи"

"Анжи" на официальном сайте объявил об уходе Вадима Скрипченко с поста главного тренера. Сегодня истек срок его соглашения с махачкалинцами. Скрипченко принял "Анжи" по ходу сезона-2017/18. Под его руководством команда заняла 14-е место в премьер-лиге, а в стыковых матчах проиграла "Енисею" (0:3, 4:3) и вылетела в ФНЛ.

Скрипченко стал первым тренером, вылетавшим из элитного российского дивизиона два года подряд. В сезоне-2016/17 он не смог удержаться в премьер-лиге с "Крыльями Советов".