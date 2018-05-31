Скрипченко ушел из "Анжи"

"Анжи" на официальном сайте объявил об уходе Вадима Скрипченко с поста главного тренера. Сегодня истек срок его соглашения с махачкалинцами. Скрипченко принял "Анжи" по ходу сезона-2017/18. Под его руководством команда заняла 14-е место в премьер-лиге, а в стыковых матчах проиграла "Енисею" (0:3, 4:3) и вылетела в ФНЛ.
Скрипченко стал первым тренером, вылетавшим из элитного российского дивизиона два года подряд. В сезоне-2016/17 он не смог удержаться в премьер-лиге с "Крыльями Советов".
Дополнительная информация
http://www.fc-anji.ru/news/ru/club_news/anji_i_skripchenko_zavershili_sotrudnichestvo310518/
ISTORIK1969
Вам надоело играть в РФПЛ? Пригласите Скрипченко и он ВАм поможет.
16:45
shpasic
кого в следующем году утопит?
16:45
Arkadiy1976
Талант !
16:44
Спринт
Футбольная судьба вернула Скрипченко должок за подлое покидание команды "Урал". Дальше эта (черная вдова) никому в Вышке не будет нужна.
16:41