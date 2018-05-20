Скрипченко второй сезон подряд вылетает из премьер-лиги

Для главного тренера "Анжи" Вадима Скрипченко второй сезон подряд заканчивается вылетом его команды из премьер-лиги. В прошлом сезоне он не смог удержать в элитном дивизионе "Крылья Советов".

Такого до этого не было никогда. Есть несколько тренеров, кто вылетал дважды, но это было не подряд. К таким тренерам относятся Александр Аверьянов (1993, 2001), Виктор Тищенко (1994, 1996), Сергей Павлов (1996, 2008), Валерий Овчинников (1997, 2000), Леонид Ткаченко (1998, 2002), Гаджи Гаджиев (2002, 2013/14), Леонид Назаренко (2004, 2007), Сергей Передня (2011/12, 2017/18) и Валерий Петраков (2014/15, 2016/17).

Напомним, что "Анжи" вылетел в ФНЛ, уступив в стыковых матчах "Енисею" (0:3, 4:3).

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