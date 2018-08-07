"СКА-Хабаровск" выступил с заявлением об участии Квеквескири в игре с "Армавиром"

"СКА-Хабаровск" на официальном сайте выступил с заявлением по поводу участия в матче 1-го тура Олимп-Первенства ФНЛ против "Армавира" полузащитника Ираклия Квеквескири. В последнем туре ПФЛ-2017/18 в игре "Арарат" – "Зоркий" хавбек, выступавший тогда за хозяев, заработал удаление.

Несмотря на это, футболист вышел на поле против команды из Краснодарского края. 2 августа глава КДК РФС Артур Григорьянц заявил, что комитет установил отсутствие вины клуба из Хабаровска.

"В первую очередь, мы обращаем внимание на поступающую в прессу от ФК "Армавир" информацию, которая, на наш взгляд, вводит в заблуждение всех любителей футбола, формируя нецелостную картину данной ситуации, и приводит к ложному восприятию этого дела как простого и стандартного, – говорится в заявлении хабаровчан. – На заседании КДК РФС было доказано, что вина нашего клуба отсутствует, поскольку мы предприняли все возможные действия, чтобы подтвердить правомерность участия в матче футболиста Квеквескири.

Так, в процессе регистрации футболиста и задолго до матча, через ФНЛ нами был сделан запрос в ПФЛ о наличии нереализованной дисквалификации у футболиста. От ПФЛ дважды был получен ответ об отсутствии у футболиста Квеквескери такой дисквалификации. В противном случае футболист не мог быть внесен в заявку на матч и не был бы допущен к участию в нем судейской бригадой. Еще раз повторим, наш клуб действовал добросовестно и законно.

На заседании КДК РФС было также установлено: ошибка, связанная с информацией о дисквалификации футболиста Квеквескири, была допущена сотрудниками ПФЛ, которые представили недостоверные сведения относительно удаления футболиста Квеквескири в последнем туре Первенства ПФЛ. По нашей информации, эти сотрудники понесли дисциплинарное наказание.

ФК "СКА-Хабаровск" призывает воздержаться от необъективных оценок произошедшей ситуации. Наш клуб всегда остается сторонником того, что спортивный результат должен достигаться на футбольном поле. Но если спор с другим участником соревнований вышел в юридическую плоскость, то необходимо действовать корректно и в русле правовых установленных процедур".

"Армавир" подал документы в апелляционный комитет РФС