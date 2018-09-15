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"Шинник" и "Краснодар-2" победителя не выявили

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"Шинник" и "Краснодар-2" сыграли вничью в матче 11-го тура ОЛИМП-ФНЛ – 2:2. В составе ярославского клуба отличились Денис Магадиев и Эдуард Булия. За краснодарскую команду забили Иван Таранов и Никита Сергеев.

"Шинник" занимает 9 строчку турнирной таблицы, "Краснодар-2" - на 4-м месте.

Олимп - ФНЛ  

11-й тур 

"Шинник" (Ярославль) - "Краснодар-2" - 2:2 (1:2)

Голы: Таранов, 14 (0:1). Сергеев, 16 (0:2). Магадиев, 21 (1:2). Булия, 57 (2:2). 

"Шинник" (Ярославль): Яшин, Магадиев, Цховребов, Покидышев, Самошников, Нарылков (Кожемякин, 75), Шайморданов (Никулин, 63), Камилов (Алейников, 69), Самойлов (Мацхарашвили, 82), Низамутдинов, Булия.

"Краснодар-2": Сафонов, Таранов (Халназаров, 80), Назаров, Голубев, Бочко (Парадин, 60), Ивашин, Катрич, Григорян, Черников, Сергеев (Мацукатов, 46), Онугха.

Предупреждения: Нарылков, 7. Сафонов, 22. Черников, 45. Назаров, 56. Мацукатов, 65. Никулин, 87. Магадиев, 90+1. 

Судья: Федотов (Москва).

15 сентября. Ярославль. Стадион "Шинник".

Шинник - Краснодар-2

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