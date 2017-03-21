Рыков вернется к тренировкам через неделю

Защитник "Динамо" Владимир Рыков через неделю начнет занятия по индивидуальной программе, сообщает ТАСС со ссылкой на врача команды Александра Ярдошвили. Игрок получил повреждение в начале марта. Также в воскресном поединке ФНЛ против "Спартака-2" (1:1) травмировался хавбек Александр Сапета.

- У Рыкова патология медиальной связки коленного сустава, он уже две недели лечится, - цитирует ТАСС Ярдошвили. - Сейчас его реабилитация выходит на финишную прямую, через пять-семь дней он сможет приступить к индивидуальным тренировкам, а далее в зависимости от состояния будет потихоньку приступать к работе в общей группе.

У Сапеты травма икроножной мышцы, повреждение средней степени тяжести. Теперь нужно восстановить целостность мышцы, порядка двух недель потребуется на реабилитацию, а дальше игрок сможет приступить к индивидуальным тренировкам в определенном режиме. Далее уже будем решать по мере реабилитации о времени его возвращении в общую группу.