18:20 | ФУТБОЛ — ФНЛ

Рязанцев заявлен за "Зенит-2"

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Полузащитник Александр Рязанцев включен в заявку "Зенита-2" на текущий сезон первенства ФНЛ, информирует официальный сайт лиги. Ранее первая команда сине-бело-голубых исключила хавбека из заявки на участие в РФПЛ. В комментарии "СЭ" россиянин предположил, что отсутствие его фамилии среди игроков петербуржского клуба связано с ошибкой на сайте.

В нынешнем сезоне Рязанцев не провел на поле ни одного матча. Напомним, российский игрок перешел в состав сине-бело-голубых в 2014 году.

Рязанцев исключен из заявки "Зенита"//
Александр Рязанцев: "Никуда из "Зенита" не уходил"

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КОММЕНТАРИИ (1)
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UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)

игрок, конечно, никакой, но могли бы по-человечьи поступить: сначала игроку объявить и потом уже из заявок удалять и прочее... некрасиво.

19:16

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