Рязанцев заявлен за "Зенит-2"

Полузащитник Александр Рязанцев включен в заявку "Зенита-2" на текущий сезон первенства ФНЛ, информирует официальный сайт лиги. Ранее первая команда сине-бело-голубых исключила хавбека из заявки на участие в РФПЛ. В комментарии "СЭ" россиянин предположил, что отсутствие его фамилии среди игроков петербуржского клуба связано с ошибкой на сайте.

В нынешнем сезоне Рязанцев не провел на поле ни одного матча. Напомним, российский игрок перешел в состав сине-бело-голубых в 2014 году.

Рязанцев исключен из заявки "Зенита"//

Александр Рязанцев: "Никуда из "Зенита" не уходил"