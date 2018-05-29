"Ротор-Волгоград" вернул историческую эмблему и ведет работу по возвращению клубу названия без приставки

Сегодня, 29 мая, "Ротор-Волгоград" провел пресс-конференцию, на которой представил нового главного тренера - Роберта Евдокимова.



На мероприятии также было объявлено, что клуб ведет работу по возвращению названия без приставки. Домашней ареной команды в следующем сезоне станет "Волгоград-Арена".



Кроме того, генеральный директор клуба Андрей Рекечинский отметил, что сезон-2018/19 "Ротор-Волгоград" начнет с историческим логотипом на груди в виде щита с флагом России.



- Я хотел бы поблагодарить губернатора Волгоградской области Бочарова Андрея Ивановича за решение важного для клуба и всех болельщиков вопроса – возвращение традиционного, правильного герба, - приводит клубная пресс-служба слова Рекечинского. - Хочу заявить, что новый сезон футбольный клуб "Ротор" начнет с правильным гербом на груди.