"Ротор-Волгоград" остается в ФНЛ благодаря переезду "Арарата" в Армению

"Ротор-Волгоград" получил право остаться в ФНЛ на следующий сезон. Клуб занял 17-е место из 20 команд в первенстве-2017/18. В ПФЛ по регламенту вылетают пять последних команд, однако занявший 16-е место "Зенит-2" ранее сохранил прописку в ФНЛ благодаря отказу от повышения победителя "Востока" "Сахалин".

Сегодня же стало известно, что московский "Арарат", выигравший первенство в группе "Центр", не получил лицензию РФС и со следующего сезона будет играть в Армении. Это и позволило волгоградцам сохранить прописку в ФНЛ. Таким образом, в ПФЛ вылетают только "Луч-Энергия", "Тюмень" и "Факел". При этом победитель "Запада" "Чертаново" еще не получил лицензию на участие в ФНЛ, как и лидирующий на "Юге" "Афипс". Таким образом, не исключена ситуация, что в ФНЛ в следующем сезоне поднимется только один клуб - "Мордовия".