Московский "Арарат" официально переезжает в Армению

Московский "Арарат" со следующего сезона будет выступать в чемпионате Армении, сообщает ТАСС со ссылкой на гендиректора клуба Погоса Галстяна. Столичный клуб был создан в 2017 году и заявился в группу "Центр" ПФЛ. В начале сезона за него выступали бывшие игроки сборной России Роман Павлюченко, Марат Измайлов и Алексей Ребко, а также Игорь Лебеденко. Зимой клуб из-за финансовых трудностей расстался с дорогостоящими легионерами, но все равно с большим отрывом выиграл группу. Тем не менее, он не получил лицензию РФС на выступление в ФНЛ.

- Клуб в следующем сезоне не будет выступать в Футбольной национальной лиге. Он будет выступать в чемпионате Армении. Пока не известно, как точно будет называться клуб в Армении, но, скорее всего, это будет "Арарат-Москва", - сказал Галстян. - Что касается причин переезда, то, на мой взгляд, это отказ в лицензировании клуба. Мы отдали документы, но не получили лицензию. Видимо, у нас что-то не совсем в порядке, но эти вопросы нужно адресовать в юридический отдел. У нас была хорошая и сильная команда, все футболисты высокого уровня. Уверен, что все игроки найдут достойные варианты продолжения карьеры. Да, конечно, печальная получилась ситуация, но это спорт.

Благодаря отказу "Арарата" от повышения место в ФНЛ сохранит занявший 17-е место "Ротор-Волгоград". Ранее от вылета спасся "Зенит-2", ставший 16-м. Дублю питерцев помог победитель "Востока" "Сахалин", который также не получил лицензию РФС.