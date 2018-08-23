"Ротор" опроверг информацию о планах фанатов бойкотировать матч с "Факелом"

В "Роторе" не подтвердили информацию о том, что болельщики собираются бойкотировать матч 8-го тура Олимп-Первенства ФНЛ против "Факела", который 26 августа. 20 августа на сайте change.org появилась петиция, в которой фанаты, недовольные результатами команды, выступили с призывом не ходить на предстоящую игру.

– Никакие это не фанаты клуба, фанатский сектор на игре 26 августа будет, все нормально, – цитирует ТАСС пресс-атташе волгоградцев Дмитрия Моторина.

После семи туров первенства ФНЛ "Ротор" занимает предпоследнее, 18-е место в турнирной таблице. Накануне, 22 августа, команда вылетела из розыгрыша Кубка России, проиграв "Сызрани-2003" (1:1, 3:4 – по пенальти) в 1/32 финала. После игры главный тренер команды Роберт Евдокимов заявил об уходе с занимаемого поста. По словам пресс-атташе клуба, заявление специалиста будет рассмотрено руководством 23 августа.