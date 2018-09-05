Радимов заменит Горшкова на посту главного тренера "Зенита-2"

Александр Горшков покинул пост главного тренера "Зенита-2", сообщает официальный сайт клуба из Санкт-Петербурга. Его заменит Владислав Радимов.

Сообщается, что Радимов назначен и.о. старшего тренера команды. Кроме того, в тренерский штаб войдут Дмитрий Давыдов и Борис Постнов. Радимов возглавлял "Зенит-2" с 2013 по 2017-й. С июня 2017 года занимал должность координатора юношеских команд "Зенита", и за это время повышал свою тренерскую квалификацию, проходя обучение в России и за рубежом.

Александр Горшков покидает пост старшего тренера "Зенита"-2. Исполнять обязанности старшего тренера будет Владислав Радимов.



Подробности: https://t.co/OvUCwnZDEJ pic.twitter.com/LtpGkscH2X – "Зенит"-2 (@zenit_spb2) 5 сентября 2018 г.

Помощник Александра Горшкова Андрей Михайлов войдет в тренерский штаб академии и займется подготовкой вратарей.

Выступая за "Зенит", Александр Горшков помог команде завоевать первое чемпионство в новейшей истории клуба, стал обладателем Кубка России, а также вместе с сине-бело-голубыми завоевал Кубок и Суперкубок УЕФА, а также Суперкубок России. Тренерскую карьеру Горшков начинал в академии "Зенита"; в 2017 возглавил молодежную команду, а 2018 года перешел на пост старшего тренера второй команды.