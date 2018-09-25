Побегалов продолжит возглавлять "Шинник". Вчера клуб объявил о его уходе

Как сообщает пресс-служба "Шинника", сегодня, 25 сентября, Александр Побегалов принял решение продолжить работу в качестве главного тренера команды. Алексей Казалов по-прежнему будет помогать ему в качестве старшего тренера.

Вчера, 24 сентября, Побегалов обратился к руководству "Шинника" с просьбой об уходе с поста рулевого команды. Его просьба была удовлетворена, обязанности главного тренера должен был исполнять Казалов.

Ближайшую игру "Шинник" проведет 30 сентября в Тюмени с местной одноименной командой.

Побегалов возглавил "Шинник" третий раз в карьере в 2012 году. В мае текущего года контракт с 62-летним специалистом был продлен на один сезон.

После 13 туров "Шинник" занимает 11-е место в турнирной таблице ОЛИМП-ФНЛ с 17 очками.