Побегалов покинул пост главного тренера "Шинника"

Как сообщается на официальном сайте "Шинника", сегодня, 24 сентября, Александр Побегалов обратился к руководству клуба с просьбой об уходе с поста главного тренера. Его просьба была удовлетворена, обязанности рулевого команды в ближайших матчах будет исполнять старший тренер Алексей Казалов.

- Побегалов займет в структуре клуба должность, на которой в полной мере сможет применить свои знания и опыт на благо ярославского футбола, - говорится в сообщении.

В 2012 году Побегалов возглавил "Шинник" третий раз в карьере. В мае текущего года контракт с 62-летним специалистом был продлен на один сезон.

После 13 туров "Шинник" занимает 11-е место в турнирной таблице ОЛИМП-ФНЛ с 17 очками.