"Нижний Новгород" собирается принять "Спартак-2" на стадионе ЧМ-2018

"Нижний Новгород" 8 сентября планирует провести матч 10-го тура Олимп-Первенства ФНЛ против "Спартака-2" на одноименном стадионе, который этим летом принял 6 матчей чемпионата мира-2018. Спустя три дня на арене состоится игра отборочного турнира молодежного чемпионата Европы 2019 года между сборными России и Сербии.

"Официально о месте проведения игры будет объявлено за неделю до матча. Клуб планирует сыграть со "Спартаком-2" на своем стадионе", – приводит ТАСС сообщене пресс-службы нижегородцев.

В пресс-службе РФС, в свою очередь, отметили, что причин по запросу о переносе матча ФНЛ нет, учитывая паузу в три дня.