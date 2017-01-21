Московское "Динамо" победило лидера чемпионата Молдавии

"Динамо" в контрольном матче взяло верх над "Милсами" - 1:0. Единственный мяч в ворота лидера чемпионата Молдавии провел Евгений Луценко на 89-й минуте. По информации "СЭ", автор гола в ближайшее время перейдет в тульский "Арсенал".

Контрольный матч

"ДИНАМО" (Россия) - "Милсами" (Молдавия) - 1:0 (0:0)

Гол: Луценко, 89.

"Динамо": Шунин (Нарубин, 46), Козлов (Уилкшир, 46), Хольмен (Рыков, 46), Белоруков (Калугин, 46), Морозов (Сарамутин, 46), Терехов (Сапета, 46), Соснин (Кузьмин, 46), Зотов (Катрич, 46), Маркелов (Темников, 46), Панченко (Луценко, 46), Бечирай (Погребняк, 46).