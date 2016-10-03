"Мордовии" запретили регистрировать новичков из-за исков пяти игроков и тренера

Палата по разрешению споров РФС приняла решение наложить на "Мордовию" запрет регистрировать новых футболистов. Причиной стали долги клуба перед бывшими сотрудниками. Клуб обязали оплатить задолженности по зарплате и премиям и проценты за задержку пяти игрокам и одному тренеру.

На саранский клуб иски подали вратари Нукри Ревишвили и Евгений Гапон, защитники Максим Тишкин и Томас Фибел, полузащитник Руслан Нахушев и тренер Николай Ковардаев.

Кроме того, "Кубань" была оштрафована за долги перед Святославом Георгиевским, а "Иртыш" - перед Виктором Уаном.