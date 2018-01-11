Лучший бомбардир "Енисея" Козлов стал игроком "Оренбурга"

Нападающий Андрей Козлов перешел из "Енисея" в "Оренбург", между клубами заключено трансферное соглашение. Как сообщает пресс-служба красноярского клуба, в ближайшее время футболист подпишет контракт со своей новой командой.

– Друзья, за полтора года в "Енисее" Красноярск стал для меня родным городом. Здесь я получал огромное удовольствие от футбола, работал вместе с отличными игроками, тренерами, – сказал Козлов. – Спасибо большое докторам, массажистам, бухгалтерам, юристам и другими сотрудникам клуба, которые делали все для команды. Благодарен болельщикам за поддержку! За это время команда сделала шаг вперед, и мне очень приятно, что в этом есть и моя заслуга.

Но жизнь складывается так, что иногда приходится принимать непростые решения. Каждый футболист – это в первую очередь человек. Всем людям хочется чувствовать уверенность в своем будущем, футболисты – не исключение.

Я покидаю Красноярск с тяжелым сердцем, но с надеждой, что "Енисей" продолжит прогрессировать так же стремительно, как и сейчас. Город, клуб и его болельщики заслуживают этого. Надеюсь, в новом сезоне мы увидимся в премьер-лиге!

Отметим, что "Енисей" является лидером турнирной таблицы ФНЛ, в активе команды 56 очков после 25 матчей. "Оренбург" отстает от красноярской команды на два очка и занимает второе место.

Козлов с 15-ю голами в 25 играх – лучший бомбардир лиги в этом сезоне.