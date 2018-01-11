Лучший бомбардир "Енисея" Козлов стал игроком "Оренбурга"

Нападающий Андрей Козлов перешел из "Енисея" в "Оренбург", между клубами заключено трансферное соглашение. Как сообщает пресс-служба красноярского клуба, в ближайшее время футболист подпишет контракт со своей новой командой.
– Друзья, за полтора года в "Енисее" Красноярск стал для меня родным городом. Здесь я получал огромное удовольствие от футбола, работал вместе с отличными игроками, тренерами, – сказал Козлов. – Спасибо большое докторам, массажистам, бухгалтерам, юристам и другими сотрудникам клуба, которые делали все для команды. Благодарен болельщикам за поддержку! За это время команда сделала шаг вперед, и мне очень приятно, что в этом есть и моя заслуга.
Но жизнь складывается так, что иногда приходится принимать непростые решения. Каждый футболист – это в первую очередь человек. Всем людям хочется чувствовать уверенность в своем будущем, футболисты – не исключение.
Я покидаю Красноярск с тяжелым сердцем, но с надеждой, что "Енисей" продолжит прогрессировать так же стремительно, как и сейчас. Город, клуб и его болельщики заслуживают этого. Надеюсь, в новом сезоне мы увидимся в премьер-лиге!
Отметим, что "Енисей" является лидером турнирной таблицы ФНЛ, в активе команды 56 очков после 25 матчей. "Оренбург" отстает от красноярской команды на два очка и занимает второе место.
Козлов с 15-ю голами в 25 играх – лучший бомбардир лиги в этом сезоне.
Дополнительная информация
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kobretti75
Не понятен переход....если лучший ушел...с желанием быть уверенным в завтрашнем дне...значит в енисее не все хорошо с завтрашним днем после ухода губернатора Толоконского....походу енисей начнет сдуваться,не видать ему премьер лиги.ну и ладно.все равно стадион не готов к премьер лиге,играли бы где нибудь в новосибирске или томске.щас разбегутся и остальные...и Аленичев....не футбольный у нас город...не фут боль ный!даешь хоккей с мячом и регби!
15:15
Helicopter
Как Зенит, скупить игроков конкурента.
14:43
ЗЗ+
Однако... Продать лучшего бомбардира конкуренту???
14:13