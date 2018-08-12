"Луч" разгромил "Армавич", "СКА-Хабаровск" уступил "Тамбову"

"Луч" дома разгромил "Армавир" (3:0) в матче 6-го тура Олимп-Первенства ФНЛ. Победу команде из Владивостока принесли голы Андрея Павленко, Кирилла Суслова и Ильи Визновича.

Отметим, что команды доигрывали матч в меньшинстве. На 65-й минуте вторую желтую карточку получил нападающий гостей Сергей Веркашанский. За три минуты до конца второго тайма второй горчичник получил хавбек хозяев Наиль Замалиев.

В параллельной встрече "СКА-Хабаровск" дома уступил "Тамбову" (1:2). На голы Валерия Чуперки и Хызыра Аппаева хозяева ответили голом Дмитрия Кабутова. На 80-й минуте хабаровчане остались в меньшинстве – с поля был удален Максим Ненахов.

Олимп-Первенство ФНЛ

6-й тур

"Луч" (Владивосток) – "Армавир" (Армавир) – 3:0 (1:0)

Голы: Павленко, 4 (1:0). Суслов, 81 (2:0). Визнович, 90+1 (3:0).

"Луч": Котляров, Марущак, Царикаев, Суслов, Степанец, Павленко (Машнев, 70), Замалиев, Батов (Визнович, 58), Дзахов (Пономаренко, 29), Гордиенко, Прокофьев (Хлебородов, 46).

"Армавир": Руденок, Мирошниченко, Гаджибеков, Соловьев, Поляков (Каюмов, 69), Дышеков (Гурфов, 65), Безлихотнов (Синявский, 62), Лусикян, Клопков (Суханов, 74), Романенко, Веркашанский.

Предупреждения: Суслов, 5. Дзахов, 10. Замалиев, 27. Безлихотнов, 34. Веркашанский, 60.

Удаления: Веркашанский, 65 (неспорт. повед.). Замалиев, 87 (грубая игра).

Судья: Сельдяков (Балашиха).

12 августа. Владивосток. Стадион "Динамо".

"СКА-Хабаровск" – "Тамбов" – 1:2 (0:1)

Голы: Чуперка, 27 (0:1). Кабутов, 53 (1:1). Аппаев, 58 (1:2).

"СКА-Хабаровск": Генералов, Ненахов, Зайцев, Хомуха, Дедечко, Карасев (Алейник, 46), Черевко (Кабаев, 46), Кабутов, Казанков, Никифоров (Федотов, 55), Базелюк (Радченко, 78).

"Тамбов": Вавилин, Горбатюк, Мищенко, Рыбин, Шляков, Чуперка, Мурнин (Чернышов, 74), Кашчелан, Килин (Шевчук, 83), Аппаев (Мамтов, 90+1), Часовских.

Предупреждения: Черевко, 42. Чуперка, 44. Ненахов, 50. Рыбин, 62. Федотов, 76.

Удаление: Ненахов, 80.

Судья: Сиденков (Санкт-Петербург).

12 августа. Хабаровск. Стадион "им. Ленина".