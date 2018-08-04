"Луч" и "Балтика" победителя не выявили

В матче 4-го тура первенства России в ФНЛ "Луч" и "Балтика" сыграли вничью со счетом 0:0.
Первенство России
ФНЛ
4-й тур
"Луч" (Владивосток) – "Балтика" (Калининград) – 0:0
"Луч": Котляров, Марущак, Суслов, Царикаев, Степанец, Павленко (Прокофьев, 66), Замалиев, Дзахов (Хлебородов, 57), Машнев (Пономаренко, 87), Батов (Визнович, 55), Гордиенко.
"Балтика": Помазан, Плиев, Тишкин, Буйволов, Таказов, Касаев, Дзаламидзе (Магаль, 65), Торбинский, Пугин (Григорьев, 61), Шешуков, Дядюн (Радунович, 45+1. Шабалин, 80).
Предупреждения: Суслов, 22. Тишкин, 61. Плиев, 90+2. Замалиев, 90+2.
Судья: Амелин (Тула).
04 августа. Владивосток. Стадион "Динамо". 2500 зрителей.