"Кубань" продлила контракты с тренерским штабом Южанина и Калешина

Генеральный директор "Кубани" Геннадий Крапивка сообщил, что руководство клуба приняло решение о продлении контрактов с тренерским штабом Николая Южанина. Соглашения рассчитаны до окончания этого сезона ФНЛ.

Южанин получил эту должность 1 ноября. Фактически руководит командой Евгений Калешин, у которого пока нет лицензии PRO. Также в состав тренеского штаба входят Олег Мирный, Максим Фролкин, Шалва Керашвили и Михаил Семенов.

– Этим решением мы хотим выразить поддержку нашему тренерскому штабу, на который возлагаем большие надежды, - приводит пресс-служба "Кубани" слова Крапивки. – Сегодня во главе команды стоят специалисты, для которых "Кубань" - особый клуб, а их путь в футболе неразрывно связан именно с местной футбольной школой. Поэтому считаем верным решением дать им возможность проявить себя, ведь пока они отработали с командой лишь короткий отрезок чемпионата. Впереди зимние сборы, и наша задача сейчас – создать игрокам и тренерскому штабу такие условия для работы, чтобы к весне "Кубань" стала сильнее.