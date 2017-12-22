"Кубань" поздравила Петреску с днем рождения

"Кубань" поздравила с днем рождения бывшего главного тренера Дана Петреску. Сегодня румынскому специалисту исполнилось 50 лет. Петреску работал в "Кубани" с 2010 по 2012 год, а также в 2016 году.

– С именем Петреску связан значительный этап в истории желто-зеленых, а именно старт того подъема по российской футбольной лестнице, что вывел в итоге "Кубань" в Европу, – говорится в сообщении на официальном сайте. – Вместе с ним команда стала чемпионом первого дивизиона (ФНЛ), а на следующий год, дебютный в Премьер-Лиге, финишировала шестой в "регулярном" чемпионате переходного сезона-2011/12 и восьмой – в итоговом положении команд. Вместе с Петреску команда переписала немало рекордов в своей истории, поэтому немудрено, что болельщики жёлто-зелёных до сих пор вспоминают с теплом о румынском Мистере.



Несмотря на то что второй приход Петреску в стан "Кубани" не был таким успешным, как первый, клуб и специалист расстались в дружеских отношениях и по-прежнему остаются единомышленниками. Футбольный клуб "Кубань" от всего сердца поздравляет Дана Петреску с юбилейным днем рождения и желает крепкого здоровья, семейного счастья и радости новых побед, которую дарит дело всей нашей жизни – футбол.