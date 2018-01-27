"Крылья Советов" проиграли "Краковии"

"Крылья Советов" уступили "Краковии" в контрольном матче на сборах в Турции. На 22-й минуте с поля был удален хавбек самарцев Евгений Башкиров. По предварительной договоренности команд при удалении можно было выпустить другого игрока.

Контрольный матч

"КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ" (Россия) – "Краковия" (Польша) – 0:2 (0:1)

Голы: Пиатек, 40 (0:1). Брок, 58 (0:2).

"Крылья Советов": Конюхов, Бурлак (Визнович, 62), Ятченко (Мияйлович, 62), Надсон (Таранов, 62), Ткачук (Гоцук, 62), Ланин (Кулик, 62), Георгиевский (Зотов, 62), Чочиев (Соболев, 62), Башкиров (Киселев, 22. Зинков, 62), Тихонов (Немчанинов, 62), Самодин (Кленкин, 62).