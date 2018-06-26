"Краснодар-2" будет выступать в ФНЛ

По информации "СЭ", "Краснодар-2" дал согласие на участие в первенстве ФНЛ. Также на место в ФНЛ претендовал "Локомотив-Казанка". Однако президент "Локо" Илья Геркус заявил, что команда продолжит выступать в ПФЛ.

Вакантное место образовалось в связи с тем, что в ФНЛ в следующем сезоне не будет выступать "Анжи". Команда заменит в РФПЛ "Амкар", у которого отозвана лицензия РФС. "Краснодар-2", а также "Локомотив-Казанка", выступавшие в ПФЛ, располагают необходимыми для участия в первенстве ФНЛ лицензиями.