Корниленко назван лучшим игроком месяца в ФНЛ

Нападающий "Крыльев Советов" Сергей Корниленко назван лучшим игроком первенства ФНЛ по версии лиги, сообщает официальный сайт турнира. В первом осеннем месяце белорусский форвард принял участие в 6 матчах, забив 4 гола.

Вторым стал нападающий "Зенита-2" Андрей Панюков (6 игр, 6 голов). Тройку лучших замкнул форвард "Енисея" Андрей Козлов (6, 3).

В голосовании болельщиков на сайте лиги первое место занял вратарь "Енисея" Михаил Филиппов (6 матчей, 4 – "на ноль", 2 пропущенных мяча). Также в тройку вошли Корниленко и нападающий "Ротора" Максим Вотинов.