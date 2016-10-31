Константин Зырянов готов сыграть в премьер-лиге

Играющий тренер "Зенита-2" Константин Зырянов, отвечая на вопросы болельщиков на официальном сайте клуба, дал понять, что готов отыграть полный матч без замены за основную команду в премьер-лиге. 39-летний хавбек выступает за дубль сине-бело-голубых с сезона-2014/15, последний раз он выходил на поле в элитном дивизионе в мае 2014 года, проведя 6 минут в игре с "Кубанью" (4:1).

– Какова ваша мотивация в "Зените"-2? Легко ли ее находить человеку, который побеждал на самом высоком уровне, а теперь играет в ФНЛ?

– Здесь палка о двух концах. Мне сложно находить мотивацию – это да, большой минус. Но у меня получается плавный переход из большого футбола на тренерскую или какую-то другую работу. Это и есть моя мотивация и мой стимул.

– Если бы сейчас вас попросили сыграть за главный "Зенит", вы смогли бы провести весь матч без замены?

– Ну конечно же, смог бы! Потому что я играю в ФНЛ несколько матчей подряд без замен. Один матч без замены в РФПЛ – это наилегчайшая из задач, которая могла бы быть поставлена передо мной.