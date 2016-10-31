17:49 | ФУТБОЛ — ФНЛ

Константин Зырянов готов сыграть в премьер-лиге

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Играющий тренер "Зенита-2" Константин Зырянов, отвечая на вопросы болельщиков на официальном сайте клуба, дал понять, что готов отыграть полный матч без замены за основную команду в премьер-лиге. 39-летний хавбек выступает за дубль сине-бело-голубых с сезона-2014/15, последний раз он выходил на поле в элитном дивизионе в мае 2014 года, проведя 6 минут в игре с "Кубанью" (4:1).

– Какова ваша мотивация в "Зените"-2? Легко ли ее находить человеку, который побеждал на самом высоком уровне, а теперь играет в ФНЛ?

– Здесь палка о двух концах. Мне сложно находить мотивацию – это да, большой минус. Но у меня получается плавный переход из большого футбола на тренерскую или какую-то другую работу. Это и есть моя мотивация и мой стимул.

– Если бы сейчас вас попросили сыграть за главный "Зенит", вы смогли бы провести весь матч без замены?

– Ну конечно же, смог бы! Потому что я играю в ФНЛ несколько матчей подряд без замен. Один матч без замены в РФПЛ – это наилегчайшая из задач, которая могла бы быть поставлена передо мной.

Дополнительная информация

http://fc-zenit.ru/news/feed/2016/10/31/konstantin-zyryanov-zakanchivat-igrat-v-futbol-poka-ne-sobirayus/

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КОММЕНТАРИИ (3)
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Коновалов

дык, заявись. Румын те порадкеццо)))

19:33

Independent forever

Отлично, Константин!

19:21

Platinum1991

Зря Константина отставили и отправили в Зенит 2! Константин всегда играл КОНСТРУКТИВНО, сам забивал и другим помогал! Благодарим Константина ОТЛИЧНУЮ за игру и желаем ему больших футбольных успехов! Молодец! Так держать!

18:48

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