Клуб болельщиков "Динамо" обратился в прокуратуру и СК РФ по инциденту в Воронеже

Клуб болельщиков "Динамо" обратился в прокуратуру и Следственный комитет РФ в Воронеже по поводу инцидента во время матча 17-го тура первенства России в ФНЛ против "Факела" (1:2). Встреча прошла 15 октября. Перед матчем состоялась стычка фанатов, по меньшей мере один поклонник бело-голубых получил огнестрельное ранение. Во время игры на стадионе произошло еще одно столкновение болельщиков с применением вырванных кресел. Встречу пришлось останавливать примерно на десять минут, для успокоения фанатов пришлось подключать ОМОН.

"Клуб болельщиков "Динамо" официально обратился в Прокуратуру РФ и Следственный комитет России по факту действий сотрудника ЦПЭ МВД по г. Воронежу перед матчем чемпионата России по футболу ФНЛ между командами "Факел" Воронеж – "Динамо" Москва от 15.10.2016 г. Напомним, что Виноградов применил огнестрельное оружие в местах массового скопления граждан, в результате чего огнестрельные ранения различной степени тяжести получили 3 болельщика ФК "Динамо".

По всем результатам проведения служебной проверки по Виноградову мы будем сообщать на наших информационных ресурсах", – говорится на сайте фанатов "Динамо".