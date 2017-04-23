Кирилл Панченко: "Не ставлю перед собой цели побить чей-то рекорд"

Нападающий московского "Динамо" Кирилл Панченко после победы над "Мордовией" (2:1) в матче 33-го тура чемпионата ФНЛ заявил, что команда будет играть на победу во всех оставшихся матчах, несмотря на досрочный выход в РФПЛ. В текущем сезоне форвард провел 29 игр, в которых забил 22 мяча.

– Для нападающего важны голы, но Луценко сегодня не жадничал и отдавал передачи, – цитирует официальный "Твиттер" "Динамо" Панченко. – Это здорово. Очень понравился новый совместный заряд с болельщиками. Мы играем для них! Рады были сегодня их порадовать. Мы играли аккуратно, контролировали ход игры. При ничейном счете сохраняли спокойствие, были уверены, что забьем. Катрич – хороший ассистент. Многие комбинации наигрывались еще на сборах.

Я не ставлю перед собой цели побить чей-то рекорд – я настраиваюсь на каждую игру и работаю на команду. В Новосибирск не поехал из-за микротравмы. Искусственное поле могло усугубить ситуацию. Смотрел матч, переживал за ребят. Конечно, хочется, чтобы в России были качественные поля. Но мое дело – играть на любом поле. Да, мы пробуем новые схемы. Но самое важное – это результат, который приносят наши действия. Будем играть на победу во всех оставшихся матчах, вне зависимости от возможного досрочного чемпионства.