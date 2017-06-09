Калитвинцев - лучший тренер ФНЛ сезона-2016/17

Главный тренер "Динамо" Юрий Калитвинцев назван лучшим тренером ФНЛ сезона-2016/17. Специалист занял со столичным клубом первое место и вернул его в премьер-лигу после годичного отсутствия.

Лучшим нападающим сезона назван форвард бело-голубых Кирилл Панченко, выигравший с 24 мячами бомбардирскую гонку.

Лучшим полузащитником назван еще один игрок "Динамо" - Анатолий Катрич.

Лучшим защитником стал Алексей Рыбин из "Тамбова".

Лучший вратарь сезона - Антон Антипов из нальчикского "Спартака". Клуб вылетел в ПФЛ, но сам голкипер 13 матчей провел на ноль.

Марат Быстров из "Тамбова" назван открытием сезона, а Александр Трошечкин из "Факела" - лучшим молодым футболистом.