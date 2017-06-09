Калитвинцев - лучший тренер ФНЛ сезона-2016/17

Главный тренер "Динамо" Юрий Калитвинцев назван лучшим тренером ФНЛ сезона-2016/17. Специалист занял со столичным клубом первое место и вернул его в премьер-лигу после годичного отсутствия.
Лучшим нападающим сезона назван форвард бело-голубых Кирилл Панченко, выигравший с 24 мячами бомбардирскую гонку.
Лучшим полузащитником назван еще один игрок "Динамо" - Анатолий Катрич.
Лучшим защитником стал Алексей Рыбин из "Тамбова".
Лучший вратарь сезона - Антон Антипов из нальчикского "Спартака". Клуб вылетел в ПФЛ, но сам голкипер 13 матчей провел на ноль.
Марат Быстров из "Тамбова" назван открытием сезона, а Александр Трошечкин из "Факела" - лучшим молодым футболистом.
Дополнительная информация
- Спартак Нч
- Динамо Москва (футбол)
- Юрий Калитвинцев
- Факел Вр
- Кирилл Панченко
- ФК Тамбов
- Катрич Ан.
- Александр Трошечкин