Извеков стал исполнительным директором "Авангарда"

Дмитрий Извеков утвержден в должности исполнительного директора "Авангарда", сообщает официальный сайт курского клуба. Ранее он находился на этой должности в статусе исполняющего обязанности.

Извеков выступал за команду с 2001 года по 2006 год и провел 191 игру, забив 27 мячей. Стал автором дебютного гола команды в первом дивизионе.

Также выступал за "Краснодар", "Звезду", "Динамо" (Санкт-Петербург), "Губкин" и "Шексну".