Источник: "Кубань" станет "Кубанью-1928" и начнет выступления в ПФЛ

Администрация Краснодарского края утвердила план "перезапуска" "Кубани" под новым юридическим лицом и названием "Кубань-1928", утверждает True1928.com. Для этого 23 марта уже было зарегистрировано ООО "Управляющая компания "Футбольный клуб "Кубань", учредителем которого стал Геннадий Крапивка, ныне занимающий пост генерального директора "Кубани".

Как отмечает источник, у плана "перезагрузки" уже появились и свои сторонники, которые утверждают, что прохождение процедуры банкротства по крайней мере даст возможность работать с чистого листа и с новым инвестором. Однако вновь образованная команда не сможет заменить "Кубань" в ФНЛ, а будет вынуждена пробиваться туда из низших дивизионов. Учитывая финансовые возможности, в ближайшие годы даже выход в ФНЛ будет маловероятен.

– Ситуация действительно под контролем и все идет по плану руководства клуба, только сам план заключается в банкротстве, – цитирует источник представителя администрации края, который предпочел остаться неизвестным. – Еще какое-то время будет создаваться видимость поиска спонсоров, но для нынешних реалий сумма слишком велика, иначе бы проблему давно решили. Официальные лица говорят о долгах в сумме 2 миллиардов рублей, на деле же постоянно появляются и другие "скелеты из шкафа". Понятно, что предполагаемый инвестор Мишель Литвак не хочет в это ввязываться.