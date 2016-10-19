Исполнительный директор "Луча-Энергии" отстранен от футбола

КДК РФС рассмотрел "дело Голубчикова". Исполнительный директор "Луча-Энергии" Александр Голубчиков обвинялся по 122-й статье дисциплинарного регламента за умышленное предоставление недостоверной информации, а также за подделку представленных в РФС и ФНЛ документов. Напомним, что в августе он был лишен права заниматься любой связанной с футболом деятельностью и оштрафован на 100 тысяч рублей, после чего подал апелляцию на данное решение. Апелляционный комитет вернул дело в КДК.

– Сегодня продолжили заседание по Голубчикову, – сказал глава КДК РФС Артур Григорьянц. – Хотели послушать футболистов, уволенных из "Луча-Энергии" и в документах которых были внесены изменения. В них были изменены даты увольнения. Один из них, Довбня, прислал объяснения. Колычев лично присутствовал на заседании.

Запретить Голубчикову осуществлять деятельность, связанную с футболом, на шесть месяцев. Срок начинает отсчитываться с сегодняшнего дня.