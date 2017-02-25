15:34 | ФУТБОЛ — ФНЛ

Игроки "Луча" планируют бойкотировать матч против "Енисея"

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"Луч-Энергия" планирует бойкотировать матч 25-го тура ФНЛ против "Енисея", сообщает ТАСС со ссылкой на нападающего Илью Михалева. В феврале 2016 года титульный спонсор команды отказался от финансирования владивостокцев. В сентябре игроки из-за долгов бойкотировали тренировки. Из-за тяжелого финансового положения футболистам пришлось добираться на матч в Воронеже 30 часов с несколькими пересадками. 

- С 27 февраля все без исключения футболисты команды приняли решение бойкотировать тренировки до тех пор, пока руководство клуба полностью не погасит долги перед игроками, а именно премиальную часть за 2015 и 2016 год и заработные платы за 2016 год и январь 2017 года, - сказал Михалев. - Если до 8 марта денег не будет, то планируем бойкотировать и матч с "Енисеем" в ФНЛ или будем задерживать на максимальное количество времени. Руководство клуба не выходит с нами на связь, ничего не обещает уже.

Даже если долги закроют частично, мы все равно продолжим бойкот до того момента, пока полностью не погасят все. Поэтому матч с "Енисеем" под угрозой срыва.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4050714

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