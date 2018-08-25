Игорь Пикущак: "Качество игры – вот, что главное для "Краснодара-2"

Главный тренер "Краснодара-2" Игорь Пикущак в интервью "СЭ" отметил, что президент клуба Сергей Галицкий​ следит и за второй командой. Также он добавил, что главное - это качество игры, а не результат.

– Галицкий на "Краснодар-2" ходит?

– Да, почти на каждом матче присутствует. Приезжает и на тренировки. Как основного состава, так и "Краснодара-2", дубля, академии.

– Степень вовлеченности Галицкого в футбол поражает.

– Просто ему все это очень интересно.

– Он часто повторяет: "Стиль важнее результата". Согласны?

– Да. Мы всегда стараемся играть в комбинационный, атакующий футбол. На радость зрителям.

– Можете забить один и откатиться назад, поставить "автобус"?

– Иногда более опытный и сильный соперник вынуждает строже действовать в обороне. Как "Тамбов", например. Хотя мы и тогда в атаке смотрелись достойно. Удерживать победный счет любой ценой для нас не самоцель. Качество игры – вот, что главное! По крайней мере сейчас есть возможность расставлять приоритеты именно так. И это прекрасно! (Александр КРУЖКОВ)

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